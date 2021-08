Uit de hoogte: dit zijn de hoogste woontorens van Brabant

Zo moet de hoogste woontoren Niko er uit gaan zien (foto: gemeente Eindhoven). vergroot

Eindhoven krijgt in 2025 een nieuwe woontoren van 109 meter hoog, de allerhoogste van de stad. Maar er wonen meer Brabanders op grote hoogte. Hier een overzicht van de hoogste woontorens van onze provincie.

Rebecca Dijkstra Geschreven door

1. Westpoint, Tilburg

Westpoint in Tilburg ‘wint’ het tot nu toe nog altijd van Eindhoven. De toren is met 142 meter hoogte het hoogste gebouw van Brabant. Het gebouw op de hoek van de Hart van Brabantlaan heeft 47 verdiepingen. Er staat overigens een riant appartement op de 42e verdieping met drie slaapkamers (en een sauna!) te koop momenteel. Dat kost je wel 750.000 euro.

vergroot

2. Admirant, Eindhoven

De Admirant is met 105 meter hoogte momenteel de hoogste van de lichtstad. De woontoren is in 2010 afgerond en ‘pre-fab’ gebouwd. De in een fabriek gemaakte onderdelen werden als een puzzel opgestapeld.

De Blob en de Lichttoren en op de achtergrond de Admirant (foto: Ton Toemen/HH) vergroot

Wonen in een penthouse in de Admirant ziet er zo uit:

Wachten op privacy instellingen...

3. StadsHeer, Tilburg

De StadsHeer vlakbij het station in Tilburg is minder hoog dan het enorme Westpoint even verderop, maar toch ook indrukwekkend. Het 101 meter hoge gebouw telt 31 verdiepingen. In de woontoren zitten 85 huurappartementen. Het is het op één na hoogste gebouw van Tilburg.

Werkzaamheden in de Spoorzone in Tilburg, met op de achtergrond de StadsHeer (foto: Dolph Cantrijn/Hollandse Hoogte) vergroot

3. Porthos, Eindhoven

Porthos in Eindhoven is bijna tegelijk gebouwd met de StadsHeer en is precies even hoog. De luxe appartementen bovenop het winkelcentrum Woensxl werden de afgelopen jaren voor zo'n zeven ton verkocht. Er zijn ook kleinere appartementen met een prijs van zo'n drie tot vier ton.

Porthos in Eindhoven (foto: Bart van Overbeeke / Hollandse Hoogte) vergroot

Binnenkort: Niko, Eindhoven

De bouw van de nieuwe 109 meter hoge woontoren in Eindhoven genaamd Niko begint waarschijnlijk eind dit jaar al. De enorme flat komt op Strijp-S en moet 333 huurappartementen in de vrije sector opleveren.

Vertraagd: District-E, Eindhoven

Eindhoven heeft al jaren plannen voor de allerhoogste woontoren. De hoogte woontoren van District-E vlakbij het centraal station moet 170 meter hoog worden. Dat zou de flat de hoogste van Nederland maken, nog twaalf meter hoger dan ‘New Orleans’ in Rotterdam, een woontoren van 158 meter hoogte. De Eindhovense plannen hebben echter flinke vertraging opgelopen door bezwaren.

Nieuw stationsgebied Eindhoven (foto: gemeente Eindhoven) vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.