Mobieltje gestolen uit fietstas bij supermarkt in Tilburg

De politie heeft dinsdagmiddag een vrouw van 47 aangehouden die eerder op de dag een telefoon had gestolen bij een supermarkt aan het Lieve Vrouwplein in haar woonplaats Tilburg. Een wijkagent herkende haar op camerabeelden.

Een 21-jarige man uit Gilze had dinsdag rond kwart over één zijn telefoon in zijn fietstas achtergelaten toen hij boodschappen ging doen bij de Jumbo. Toen hij daar achterkwam, was hij al te laat: zijn telefoon was weg.