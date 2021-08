Messi-shirts vliegen massaal de Soccerfanshop uit na transfer naar PSG

Ook de Barcelonashirts met de naam van Lionel Messi achterop zijn populair (foto: ANP 2021/Joan Monfort) vergroot

De shirts van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain zijn niet aan te slepen sinds bekend werd dat superster Lionel Messi daar zijn voetbalcarrière vervolgt. Het shirt met de naam van de Argentijn en zijn rugnummer 30 is deze woensdag al niet meer verkrijgbaar in de fanshop van de club, maar ook bij de Soccerfanshop aan de Haagdijk in Breda vliegen ze de winkel uit.

PSG neemt Messi - die wordt beschouwd als een van de beste voetballers ooit - over van Barcelona. De Spaanse topclub had graag het contract van de Argentijn verlengd, maar vanwege de financiële chaos bij de club was dit onmogelijk.

'We mogen niet klagen'

Nadat dinsdag bekend werd dat de transfer van Messi rond was, vlogen de PSG-shirts met zijn naam meteen de winkel uit.

"We mogen inderdaad niet klagen met deze transfer", vertelde Jos Nagtzaam van de Soccerfanshop aan de Haagdijk in Breda woensdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "We verkopen op dit moment honderd Paris Saint-Germain-shirts per dag. Ook op onze webshop gaat het erg goed!"

Relikwie

"Maar er zijn ook nog een hoop fans die het Barcelona-shirt van Messi willen hebben, als een soort relikwie. Het shirt van vorig voetbalseizoen met zijn naam loopt ook als een gek. En zelfs het nieuwe Barcelona-shirt willen mensen nog bedrukken met de naam Messi."

Gek vindt Jos dit niet. "Het is ook heel leuk spul, voor kinderen en voor volwassenen. Het is vandaag de dag ook goed draagbaar. Het is een beetje mode geworden, het dragen van voetbalshirts. Je ziet ze steeds vaker in het straatbeeld."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.