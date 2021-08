Scooter en hardloper botsen in Roosendaal: twee gewonden

Bij een botsing tussen een scooter en een hardloopster op de Gastelseweg in Roosendaal zijn rond tien uur twee vrouwen gewond geraakt. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De scooter werd bestuurd door een 38-jarige vrouw uit Roosendaal en de hardloper is een 62-jarige vrouw uit Oud Gastel.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. De omgeving van het ongeluk was enige tijd afgezet. Verkeersspecialisten van de politie deden verder onderzoek.

Van de scooterrijdster is in het ziekenhuis een bloed afgenomen nadat ze bij een speekseltest positief was getest op het gebruik van THC. De uitslag van dit onderzoek is over twee weken beschikbaar.