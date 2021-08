Steekpartij in Sint-Oedenrode: verdachte (22) aangehouden

De Hoge Vonderstraat in Sint-Oedenrode (foto: Google Streetview). vergroot

Een man van 22 is woensdag aangehouden, omdat hij eerder die ochtend betrokken zou zijn geweest bij een steekpartij in zijn woonplaats Sint-Oedenrode. Bij het incident in de Hoge Vonderstraat raakte een plaatsgenoot gewond. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf uur.

Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de aanleiding van de steekpartij. De verdachte werd kort na het steekincident opgepakt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.