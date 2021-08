Huiszoeking in onderzoek naar fraude met nooit geleverde mondkapjes

Foto: Pexels vergroot

Onder regie van Europol is dinsdag een woning doorzocht in 'een dorp bij Tilburg' waarbij de Europese onderzoeksorganisatie bewijsmateriaal in beslag heeft genomen voor een groot fraudeonderzoek in Roemenië. Welk dorp is niet bekendgemaakt.

Europol maakte woensdag bekend dat er in totaal 34 huiszoekingen zijn geweest tijdens een gecoördineerde actie in Roemenië, Ierland en Nederland. Daarbij zijn in Roemenië 23 verdachten aangehouden. Ze zouden bedrijven in zeker twintig landen hebben opgelicht voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro door tijdens de coronapandemie beschermingsmaterialen aan te bieden.

Voorschotten

Ze deden zich voor als groothandels en imiteerden websites en gelijkende e-mailadressen waarmee ze Europese en Aziatische bedrijven zouden hebben misleid om bestellingen te plaatsen, waarbij ze voorschotten vroegen voor nooit verzonden goederen. De opbrengst werd witgewassen via Roemeense bankrekeningen en opgenomen bij geldautomaten.

De huiszoeking in de buurt van Tilburg was op verzoek van de Roemeense autoriteiten. Een woordvoerster van Europol zegt dat er verschillende gegevensdragers in beslag zijn genomen. Ze noemt creditcards, mobiele telefoons en Nederlandse simkaarten 'om zoveel mogelijk bewijsmateriaal voor het Roemeense onderzoek te verzamelen'.

