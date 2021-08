Drugs en wapens gevonden in huis in Wernhout

Foto: Politie. vergroot

Agenten hebben dinsdagochtend in een huis in de wijk Wernhoutsburg in Wernhout drugs en wapens gevonden. De bewoners, een 46-jarige man en een 44-jarige vrouw zijn aangehouden. Het huis werd doorzocht na meerdere anonieme meldingen van verdachte situaties.

In het huis vond de politie soft- en harddrugs, onder meer cocaïne, pillen (MDMA), hennep, GHB en amfetamine. De politie vermoedt dat de drugs bestemd waren voor de verkoop. Ook zijn twee imitatievuurwapens, een stroomstootwapen en contant geld in beslag genomen.

De man en de vrouw zitten nog vast.

