Dionne Stax vindt de liefde bij bekende dj

Dionne Stax heeft een nieuwe liefde. De presentatrice uit Boxmeer is sinds kort samen met dj Steven Jansen, bekend van het duo Lucas & Steve. Dat bevestigt haar management aan het ANP na berichtgeving hierover in Weekend.

Het duo Lucas & Steve heeft vanaf 2016 al elf hits in de top 40 gehad. De bekendste nummers zijn 'Summer on you' en 'Up till dawn (on the move)' die allebei de top 10 haalden.