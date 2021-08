Zin in uien? Bij boer Jan mag je er zondag zoveel rapen als je wilt

Als het aan Jan en Rigerda ligt, wordt het raapfeest een jaarlijkse traditie (foto: Sven de Laet). vergroot

Het veld van boer Jan Aarden in Moerstraten ligt bomvol uien. "Reken maar op zo'n 200.000 kilo." En dat terwijl de akker normaal gesproken rond deze tijd van het jaar al helemaal leeg is. Om alsnog van de voorraad af te komen, komt Jan nu met een ludieke actie. Zondag 15 augustus mag iedereen zélf uien komen rapen voor 50 cent per kilo.

Het zijn lastige tijden voor boeren zoals Jan en zijn vrouw Rigerda. "We komen simpelweg niet van onze producten af. Ja, voor 2 cent per kilo. Maar dat is dik onder de kostprijs. Ik ben al meer kwijt aan diesel voor de tractor. Ik kan er toch geen verlies op lijden?"

Toch zullen de uien die nu nog op het veld liggen, snel weg moeten. "Binnenkort moeten we weer beginnen met zaaien." Het was Rigerda die met een berichtje op Facebook vrienden om hulp vroeg. "Toen stelde iemand voor om een raapdag te organiseren. Wat een fantastisch plan, dachten we meteen."

"We hebben al heel wat berichtjes gehad van mensen die zondag willen komen."

En dus is zondag iedereen die wel wat uien kan gebruiken welkom om te rapen. "Ze mogen rustig over het veld struinen en pakken zoveel ze maar willen. Voor 50 cent per kilo kunnen ze dat dan meenemen. Da's geen geld, toch?"

Als het aan Rigerda ligt, wordt het één groot feest. "Er komt sowieso een springkussen. En we nodigen alle boeren en andere ondernemers uit de regio met leuke ideeën uit om zich aan te sluiten. Iedereen is van harte welkom."

De eerste reacties zijn bemoedigend. "We hebben al heel wat berichtjes gehad van mensen die zondag willen komen. Met een beetje geluk moet straks de straat worden afgezet vanwege de enorme wachtrijen. Zou toch fantastisch zijn?" Wellicht zit er dan zelfs een vervolg in. "Kijk, eigenlijk hoop je dat zo'n actie niet nodig is. Aan de andere kant: wij houden wel van een ludieke actie. Dus ook al zijn onze velden volgend jaar wél leeg, we bedenken wel wat geinigs."

Met een beetje geluk, is na zondag het veld leeg. (Foto: Sven de Laet) vergroot

