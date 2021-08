Vaccinatiegraad het hoogst in Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot

Archieffoto. vergroot

Steeds meer mensen laten zich vaccineren tegen het coronavirus. Tot en met afgelopen zondag zijn er in Nederland al zo'n 21,6 miljoen coronaprikken gezet, aldus het RIVM. Daarvan zijn er vorige week zo'n 700.000 gezet.

Volgens het RIVM heeft naar schatting ruim 84 procent van de volwassenen ten minste één prik gehad. Dat getal is door correcties vanuit het instituut iets lager dan vorige week. 71 procent van de volwassenen is op dit moment al volledig gevaccineerd. Vorige week was dat nog 66 procent.

Uit de RIVM-cijfers blijkt dat de vaccinatiegraad in Alphen-Chaam, Hilvarenbeek en Oirschot het hoogst is; tussen de 90 en 94 procent. In de de gemeente Altena is dat percentage (60-74) het laagst.

Veel jongeren laten zich prikken

Iedereen van twaalf jaar of ouder komt in aanmerking voor vaccinatie. Vooral in de jongere leeftijdsgroepen neemt het aantal vaccinaties wekelijks nog flink toe. Veel jongeren moeten nog een tweede vaccinatie krijgen, Ouderen zijn meestal al volledig gevaccineerd.

Volgens het RIVM valt op dat de opkomst in het oosten en zuiden van het land gemiddeld hoger is dan in andere delen van het land. Inwoners van gemeenten in de Biblebelt en van grote steden kiezen volgens het instituut wat minder vaak volgens een coronavaccinatie.

Bekijk hier de vaccinatiegraad in jouw gemeente:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.