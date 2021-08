Illusionist Hans Klok verrast patiënten met show in Bernhoven ziekenhuis

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Van het grote Las Vegas, naar het ‘kleine’ Uden. Als verrassing bracht Hans Klok een kleine show in het Bernhoven ziekenhuis in Uden. Het ambulancepersoneel werd verrast en ook de medewerkers en patiënten op de dialyse-afdeling. “Het is echt mooi, het is niet te begrijpen”, vertelt een patiënte met een stralende lach na het optreden van de illusionist.

Een paar keer per week moeten ze aan het dialyse-apparaat. Die machine filtert hun bloed, omdat de eigen nieren dat niet voldoende meer kunnen. “Met alles er op en eraan ruim vier uur”, vertelt patiënt Piet van Oort. “De tijd duurt lang, als er niets te doen is.” Willeke sluit zich helemaal bij haar ‘buurman’ aan. “Afleiding is altijd welkom.”

"Het personeel heeft zich de schompes gewerkt."

En die afleiding was er zeker. Deze keer geen duizenden toeschouwers voor Klok, maar vier per keer. Terwijl de patiënten in hun ziekenhuisbed aan de machine liggen, vliegen de kaarten hen om de oren. Als hoogtepunt zweeft er een tafel door de ruimte. Stomverbaasd kijkt iedereen op de afdeling toe. “Hoe doet ie dat toch?”, klinkt het.

Ondanks de bombarie van Vegas is Klok het kleine werk nog niet verleerd. Deze verrassingshows doet hij dan ook met net zoveel passie. “Het is heel dankbaar. Door hun ziekte zijn ze thuis gebonden en moeten ze hier een paar keer per week komen. We vinden het heel leuk iets terug te doen.”

Klok is voor zijn Nederlandse show neergestreken in Uden en dat kon hij daardoor goed combineren met een bezoek aan Bernhoven. Het Udense ziekenhuis was aan het begin van de coronacrisis het midden van de Brabantse coronabrandhaard. “Het medisch personeel, maar ook het ambulancepersoneel, heeft zichzelf helemaal de schompes gewerkt. We wilden iets ludieks terug doen.”

"Ook vier man publiek is bijzonder."

Ook clown Kevinsky, die Hans vergezelde bij zijn optreden, straalt na de minishows. “Ik vind het geweldig om niet alleen maar een zaal met duizenden mensen te zien, maar ook vier man die zit te kijken en genieten”, zegt hij met een grote lach. Hij voelt zich helemaal op zijn plek in het ziekenhuis. “We proberen om mensen een glimlach te geven en uit de dagelijkse routine te halen. Zoals ook het ziekenhuispersoneel dat probeert te doen.”

Met de comedian aan zijn zijde lijkt Klok voorlopig zijn Amerikaanse shows niet te missen. "Gezelligheid is toch een Nederlandse uitvinding. Vegas komt wel weer een keer.”

