Man ernstig gewond bij grote vechtpartij in Oss

Bij een grote vechtpartij op de parkeerplaats achter winkelcentrum Heihoek in Oss is woensdagavond laat een man zeer ernstig gewond geraakt. Rond halftwaalf zouden op de kruising van de Thorbeckestraat en de De Meesterstraat een flink aantal mensen met elkaar op de vuist zijn gegaan. Meerdere omstanders spraken over een groep van zo'n tien tot vijftien man die elkaar met onder meer knuppels te lijf gingen.

Sandra Kagie Geschreven door

Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op. Op het moment dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht zou hij niet aanspreekbaar zijn geweest. Gezien de ernst van het letsel werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Ook een auto moest het ontgelden. Meerdere ruiten van de auto werden vernield.

Nog geen aanhoudingen

De aanleiding voor de vechtpartij wordt door de politie nog onderzocht. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

