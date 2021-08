Vandaag de warmste dag van de maand! Geniet ervan, want het duurt niet lang

Het wordt warm in Brabant (archieffoto: Shirley van Asperen). vergroot

25 tot misschien wel 27 graden, wat sluierwolken, maar zeer zeker een prachtige dag. Dat is wat er voor vandaag volgens weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza op het menu staat. "Tot nu toe de warmste dag van de maand", vertelt hij donderdag enthousiast.

Vrijdag is het dan ook nog mooi met een temperatuur van zo'n 25 graden, maar in de loop van de avond krijgen we dan al te maken met wat meer wind. Wind die in het weekend vanuit het westen nog wat meer zal aantrekken.

En dat is een voorbode voor minder goed nieuws wanneer je van zon en zomerse temperaturen houdt. "Wind vanuit het westen betekent immers minder warme lucht", legt de weerman uit. In het weekend zal het volgens hem overigens nog steeds best aardig zijn met een graad of 22.

Minder enthousiast over volgende week

Vanaf maandag komt de wind echter vanuit het noordwesten en dan is het gedaan met het lekkere weer. Verder kijken dan het weekend wil Van Bernebeek daarom donderdagochtend in het programma WAKKER! op Omroep Brabant radio eigenlijk niet.

Wanneer hij wordt gedwongen dit toch te doen, geeft hij aan vooral dinsdag een onstuimige dag te verwachten. Temperaturen komen dan volgens hem ook niet meer boven de 16 tot 19 graden uit.

Geniet er dus vandaag en vrijdag van wanneer je de kans hebt. Want voorlopig zal deze donderdag volgens Van Bernebeek wel even de warmste dag van de maand blijven, zo vermoedt hij.

