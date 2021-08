Schuurtje in Helmond door brand verwoest, verdachte (38) aangehouden

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Schuurtje in Helmond door brand verwoest, verdachte aangehouden

Aan het Dr. Knippenberghof in Helmond is woensdagnacht een schuurtje uitgebrand. Dat gebeurde rond vier uur. Bij de brand is een 38-jarige man uit Helmond aangehouden als verdachte.

Tussen eind juli en midden augustus zijn er zes branden geweest in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis in Helmond. Op camerabeelden van deze branden werd een man op de fiets gezien. De politie onderzoekt of de aangehouden man ook betrokken was bij de andere branden.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.