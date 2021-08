Van Gogh Kerk wil zijn 'vreemde vogels' terug

vergroot

De vrijwilligers van de Van Gogh Kerk in Etten-Leur waren heel trots op de campagnepijl die de toeristische organisatie Visit Brabant een paar weken geleden bij de kerk plaatste. Dit gebeurde als onderdeel van de campagne om mooie plekken in de provincie nog beter op de kaart te zetten. Ergens vorige week is de grote rode pijl echter gestolen. "Een geintje", zo denkt Frank van den Eijnden, directeur van de stichting Van Gogh Brabant. Al vindt hij het allerminst grappig.

Sandra Kagie Geschreven door

Van den Eijnden vermoedt dat een stelletje grappenmakers de tekst op de pijl 'als je een vreemde vogel bent' wel leuk vond. "De vrijwilligers waren echter trots op de aanbeveling van Visit Brabant", vertelt hij donderdagochtend. "Ik hoop daarom dat de grappenmakers inmiddels berouw hebben gekregen. En dat de pijl weer heel snel bij de kerk komt te staan", doet hij een oproep.

De vrijwilligers van de kerk zijn vaak wat meer op leeftijd. Reden waarom de pijl volgens Van den Eijnden niet altijd binnen werd gezet. Dat de speciale aandachtstrekker vervolgens is verdwenen, noemt hij heel sneu.

