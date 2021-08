Zet je wekker: veel vallende sterren de komende nacht

Wie (veel) vallende sterren wil zien, moet donderdagnacht een wekker zetten en een donkere plek opzoeken. Dankzij de meteorenzwem Perseïden zijn er wel zeventig vallende sterren per uur te zien in onze provincie.

De Perseïden is een van de beste meteorenzwermen van het jaar. Helaas zijn de weersomstandigheden komende nacht niet perfect, maar in onze provincie wel het allerbeste van het land.

Wie gaat sterrenkijken, kan het best een jas aantrekken. Het is rond een uur of vier ’s nachts zo’n vijftien graden. Ook in de nacht van vrijdag op zaterdag heb je nog kans om veel vallende sterren te zien.

Asten

Een vallende ster is het lichteffect dat je ziet als een ruimtesteentje met een enorme snelheid in de atmosfeer van de aarde terechtkomt. Wie niet weet waar hij kijken moet, kan terecht in Asten. Daar houdt de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten een open avond vanaf negen uur. Eerst is er uitleg over de Perseïden en daarna kun je (bij helder weer) de vallende sterren bekijken op het open veld.