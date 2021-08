Berg hooi op de weg, motorrijder maakt flinke smak

Foto: Perry Roovers/SQ Vision. vergroot

Een motorrijder is woensdagavond lelijk ten val gekomen nadat hij in de tunnel bij de Moerdijkse Postbaan in Etten-Leur over de berg hooi was gereden. Het hooi lag op de rijbaan. De motorrijder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer, dat samen toerde met twee andere motorrijders, reed over het hooi en had geen controle meer over zijn stuur. De twee andere motorrijders kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Hoe het met de gewonde motorrijder gaat is onduidelijk. De politie is op zoek naar degene die een hooibaal is verloren.

