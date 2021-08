Ellen kweekt pissebedden: 'Ze zijn gewoon schattig, ook leuk voor kinderen'

“Het kan ook een heel leuk huisdier zijn voor kinderen.” Ellen Hengeveld uit Woudrichem heeft een wel heel bijzondere hobby: ze kweekt en verkoopt pissebedden. “Vies zijn ze niet, het zijn juist opruimers bij uitstek. Mensen schaffen ze onder meer aan om op een biologische manier hun terrarium op te laten ruimen. Het zijn opruimers van schimmels, etensresten en afval.”

Het wereldje van pissebeddenkwekers en -verkopers daarvan is overigens niet klein. “Ik snap dat het voor een buitenstaander vreemd kan overkomen, maar op Facebook heb je er pagina’s vol van staan.” Ze worden niet alleen veel gekweekt, er is er ook een levendige handel in de beestjes, constateert Hengeveld.

“Ze zijn gewoon schattig”, vertelt Hengeveld enthousiast over haar hobby. “In Nederland kennen we vooral soorten die wat grijzig van keur zijn, maar hoe meer tropisch, hoe mooier de kleuren.” Superenthousiast is ze over de Porcellio Laevis. “Een mooie pissebed, die ook oranje van kleur kan zijn. Ook heel leuk om te zien omdat ze in een bak altijd in de weer zijn.” De soort Porcellio Laevis kent overigens meer kleurschakeringen, vertelt Ellen. “Zo heeft de Dairy Cow de tekening van een zwart-witte koe.”