Na 4,5 jaar pijn wil Noortje de Brouwer rust: ‘Eerst herstellen'

Voor het eerst sinds 2008 stond er weer een Nederlands duet in de olympische finale bij het synchroonzwemmen. In Tokio werden de zusjes Noortje en Bregje de Brouwer negende. Een knappe prestatie, zeker gezien de omstandigheden. Noortje heeft al 4,5 jaar veel pijn van een zenuwbeschadiging in haar schouder.

Voor de tweeling was de prestatie ook een verrassing. “Je weet dat de duetten dicht bij elkaar zitten. Je kon tiende worden, maar ook veertiende. Dat we dan het maximale eruit halen was wel een wow-moment.”

Ondanks de beperkingen was niet alleen de prestatie boven verwachting, ook de beleving was mooier dan ze van te voren gedacht hadden. “We hadden verwacht dat er meer regels waren. Maar we konden onze eigen tijd indelen en mochten gewoon naar buiten.”

Toch was er in het begin kort wat spanning toen bekend werd dat Nederlandse roeiers positief waren getest. “Wij zaten met roeiers in het vliegveld, gelukkig kwamen wij er al snel achter dat het ging om een andere vlucht. Dat was wel even schrikken.” Uiteindelijk kwam alles goed en konden de zwemster en hun coach zich focussen op de prestaties in het zwembad.

“We hadden verwacht dat er meer regels waren."

De Spaanse Bondscoach van de tweeling, Esther Jaumà, werd na de wedstrijd emotioneel van de uitvoering van de tweeling. “Voor haar kwam veel spanning los”, vertellen de zusjes. “Zij had tijdens onze oefeningen geen invloed meer, zij moet het dan loslaten. Zodra wij in het water liggen kan ze alleen nog maar toekijken.”

Voor Jaumà was het daarnaast extra speciaal dat het Nederlandse duet boven de Spaanse zwemsters eindigden. “Een aantal jaar geleden liep haar contract af in Spanje, ze is toen ons full time gaan trainen en ook in Nederland komen wonen. We hebben een speciale band opgebouwd.”

Het traject naar de Olympische Spelen toe was voor vooral Noortje de Brouwer erg lastig. Al 4,5 jaar lang heeft ze last van een zenuwbeschadiging in haar schouder. “Mijn spieren doen niet altijd wat ik wil. Hierdoor moeten andere spieren harder werken. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan om het dragelijker te maken, maar zonder succes.”

"Voor velen zal het een verrassing zijn"

Noortje geeft aan dat ze er niet altijd even open over was om de weg richting de Spelen niet te verstoren. “Voor velen zal het een verrassing zijn dat dit speelde. Natuurlijk wisten mijn ouders en fysio ervan maar ik ben er niet altijd open over geweest.”

Het maakt de prestatie van de zusjes alleen nog maar knapper. Noortje gaat nu eerst herstellen en daarna zien ze verder.

En dus wordt er in huis nog niet gepraat over wat de doelstelling over drie jaar in Parijs gaat zijn. “Het zou al een prestatie zijn als ik daar pijnvrij kon zwemmen.”

