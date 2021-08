Zoveel zware drinkers wonen er in Brabant

Er wonen behoorlijk wat 'zware drinkers' in Brabant (foto: Pexels). vergroot

In Brabant wonen heel wat zware drinkers, oftewel mensen die minimaal één keer per week zes glazen alcohol of meer drinken. In het zuiden en oosten van onze provincie valt 9,4 procent van de volwassenen in deze categorie, blijkt uit een onderzoek van het CBS, RIVM en de GGD's.

In het onderzoek, dat één keer in de vier jaar wordt uitgevoerd, wordt onder meer in kaart gebracht hoeveel mensen 'te veel' drinken. Wat 'te veel' is hangt af van het aantal glazen alcohol dat iemand drinkt en het geslacht. Op basis daarvan becijferen de onderzoekers het aantal 'overmatige drinkers' en 'zware drinkers'.

Met de overmatige drinkers valt het nog mee in onze provincie. In Friesland, Het Gooi en Twente wonen de meeste mannen die meer dan 21 glazen alcohol in een week drinken of vrouwen die meer dan veertien glazen nuttigen.

Corona

Zo'n elf procent van de Nederlanders zegt dat ze in de coronacrisis meer alcohol zijn gaan drinken. Twintig procent laat juist vaker een drankje staan dan in de periode voor corona.

Benieuwd hoeveel er in jouw regio gedronken wordt? In onderstaand kaartje van LocalFocus kun je zien hoeveel zware drinkers en hoeveel overmatige drinkers er bij jou wonen. Zware drinkers hoeven niet per se elke avond te drinken, maar hebben wel minimaal één keer per week een avond waarop ze flink bijschenken. Voor mannen ligt de grens daarbij op zes glazen, bij vrouwen ligt de grens op vier glazen.

