Hond Tycho werd voor Henny's ogen gestolen: 'Ze is totaal overstuur'

Het is de nachtmerrie van iedere hondeneigenaar; voor Henny Vogels uit Schaijk werd het woensdagochtend werkelijkheid. Toen ze met haar hond Tycho door natuurgebied Herperduin bij Oss liep, gingen drie mannen er met haar trouwe maatje vandoor. Een dag later is Tycho nog altijd spoorloos.

Henny is nog te overstuur, daarom vertelt haar zus Ellen wat er gebeurd is: "Ze liep rustig aan het water met de border collie. Daar kwamen ze wel vaker, omdat Tycho er los mag lopen en lekker kan spelen." Alleen hingen er deze keer drie mannen rond en Henny had daar al een raar gevoel bij. "Ze vond het al vreemd dat twee van hen een mondkapje droegen. Maar goed, je ziet wel gekkere dingen."

"Maar toen kwamen die andere kerels naar haar toe. Wild gebarend en schreeuwend in een vreemde taal."

Het voorgevoel bleek te kloppen. "Plotseling riep de man zonder masker Tycho bij zich. Hij wist zelfs zijn naam. Die had hij Henny waarschijnlijk horen zeggen." Toen Tycho bij hem aankwam, lijnde de man de hond meteen aan en ging hij er met hem vandoor.

Henny ging er nog achteraan. "Maar toen kwamen die andere kerels naar haar toe. Wild gebarend en schreeuwend in een vreemde taal. Dat voelde heel onveilig. Uit angst is ze teruggegaan naar haar auto, waarna ze nog een tijd door het bos heeft gereden."

Het mocht niet baten. "Uiteindelijk is Henny volledig overstuur naar mij gekomen", vertelt Ellen, die in de buurt van het natuurgebied woont. "We hebben aangifte gedaan bij de politie en een oproep op Facebook gezet. Ook om andere mensen te waarschuwen. Dit mag niemand meemaken."

"De speurhonden van de politie hebben het gebied uitgekamd. Zonder succes, helaas."

Vanaf dat moment ging het hard: het berichtje werd honderden keren gedeeld en even leek het er zelfs op dat Tycho terecht was. "Iemand had in Nistelrode een foto gemaakt van een hond die heel veel op hem leek. Dat zou betekenen dat ze hem weer hadden vrijgelaten. De speurhonden van de politie hebben het gebied uitgekamd. Zonder succes, helaas."

Inmiddels zijn we meer dan 24 uur verder en is er nog geen spoor van Tycho. "Henny is totaal vermoeid en verdrietig." Toch houden de zussen hoop. "De organisatie 'Waar is onze Angel?' die zich bezighoudt met dit soort diefstallen, heeft onze oproep doorgezet naar België en Duitsland. Er hoeft maar één iemand te zijn die hem ziet."

Mocht je Tycho ergens zien lopen óf een tip hebben, dan kun je dat melden via de speciale Facebook-pagina die voor het dier is begonnen.

