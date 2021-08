‘Boris uit Breda’ beleeft jongensdroom en wil grote man worden bij NAC

Boris van Schuppen in actie namens NAC (Foto: OrangePictures) vergroot

Boris van Schuppen is de nieuwe held van NAC. Het 19-jarige talent maakte afgelopen zondag in extremis de gelijkmaker tegen VVV. Een beloning voor tien jaar lang hard werken in de jeugdopleiding, een traject dat ging met vallen en opstaan.

Toegezongen worden door het uitvak was voor Van Schuppen letterlijk een droom die uitkwam. “Ik had er die week over gedroomd en zelfs op de bank dacht ik na over wat er zou gebeuren als ik een doelpunt zou maken.”

Na afloop ontplofte de telefoon van de Bredanaar die ineens kon rekenen op veel vrienden. “Ik kreeg werkelijk een dag lang elke vijf seconden een berichtje. Van vrienden en familie maar ook veel oude bekenden en supporters.” Van zijn ouders kreeg hij een filmpje uit Frankrijk. “In dat filmpje zag ik echte blijdschap in de ogen, dat was prachtig om te zien.”

"Ze zeiden dat ik voetballend te kort kwam en eigenlijk was niks goed meer."

Hoewel Van Schuppen spreekt over een droomdebuut, ging de focus alweer snel op het voetbal. “Ik moet nu doorpakken’’, vertelt de aanvallende middenvelder. Iets wat hij een aantal jaar geleden ook gedaan heeft toen hij in een gesprek met NAC te horen kreeg dat hij niet goed genoeg was.

“Ik hoorde altijd dat ik een goede basistechniek had en ik mij moest focussen op mijn explosiviteit en snelheid. Maar in de b’tjes speelde ik amper en werd ik volledig afgebrand. Ze zeiden dat ik voetballend te kort kwam en eigenlijk was niks goed meer.”

Waar dit vaak voor jonge jongens het eindpunt is, kreeg Van Schuppen alleen maar meer motivatie. Het was voor de jongeling een keerpunt. “Mijn ouders hebben mij daarin ook altijd gesteund, ik heb mijn havo afgerond en ben mij daarna volledig gaan richten op het voetballen. Ik ben toen veel gaan trainen met oud-voetballer Niek Ripson.”

Het zijn wijze lessen die het NAC-talent meeneemt naar de toekomst. “Als voetballer moet je om kunnen gaan met tegenslagen. De allerbesten zullen altijd spelen, maar 90 procent van de voetballers komt een keer op de bank terecht. Je moet leren hiermee om te gaan. Nu word ik door alle supporters geprezen, maar als ik straks minder presteer zijn ze kritisch.”

“Vroeger zat ik zelf op de B-side en keek je op tegen die jongens op het veld."

Afbranden zullen de supporters voorlopig nog niet doen. Zij zagen een geboren Bredanaar een doelpunt maken en zongen ‘Boris uit Breda’ toe uit het uitvak. Want spelen voor NAC was alleen al een droom voor de middenvelder.

“Vroeger zat ik zelf op de B-side en keek je op tegen die jongens op het veld. Nu sta ik er zelf. Mensen zullen er misschien lacherig over doen, maar ik wil echt de grote man worden bij NAC.”

De geboren Bredanaar is niet op zijn mond gevallen en komt over als een sociale jongen. “Maar in het veld kan ik een klootzak zijn.” Al pakte de jongeling pas één keer een rode kaart. “Dat was uitgerekend tegen Willem II. Als supporter van NAC natuurlijk niet mijn favoriete club, een transfer naar Willem II zal er dan ook nooit inzitten.”

Voordat er ook maar wordt gesproken over een transfer blijft Van Schuppen geduldig. Dat is al moeilijk genoeg. “Ik wil nu veel goals maken en assists geven in het shirt van NAC. Het kan snel gaan maar ik moet nog genoeg stappen zetten. Ik vraag veel van mijzelf maar ik moet niet te hard van stapel lopen na één goal.”

