Willem II viert unieke verjaardag: 'Mooiste club van de wereld'

De expositie brengt de 125-jarige geschiedenis van Willem II in beeld. vergroot

Tilburg kleurt al de hele dag rood-wit-blauw. Dat is de afgelopen jaren vaker geweest na sportief mooie prestaties. Nu had het alles te maken met de verjaardag van Willem II, de club bestaat maar liefst 125 jaar. De club vierde de dag zelf met een paar unieke momenten in de LocHal.

Fabian Eijkhout Geschreven door

"In het mooiste gebouw van de wereld, voor de mooiste club van de wereld", zei locoburgemeester Marcelle Hendrickx. Martin van Geel, algemeen directeur van Willem II, sprak een select gezelschap toe. "Het liefst hadden we het gevierd met een veelvoud van 125 aanwezigen. Eigenlijk een heel stadion vol."

Het waren er nu ruim zestig die in de LocHal aanwezig waren. Ze hoorden een trots Van Geel praten over de 'familieclub'. "Het woord uniek is al veel uitgesproken. Dat past ook bij deze verjaardag. Het is een unieke leeftijd, Willem II is één van de alleroudste clubs in het betaald voetbal. We hebben een unieke uitgave van een stripboek gehad. Er is een ongelofelijk mooi jubileumboek, dat is uniek. En er is een expositie geopend, nog nooit heeft een club een soortgelijke professionele expositie georganiseerd. Het is een unieke club met unieke mensen."

"De beelden dat het rood-wit-blauw door de stad werd gejaagd zijn indrukwekkend."

Eric Gudde, directeur betaald voetbal KNVB, dacht voor zijn komst naar Tilburg na over wat hij zou antwoorden als hij de vraag zou krijgen waar hij aan denkt bij Willem II. Naast de positieve en prettige voetbalkenmerken zijn er vier punten die Gudde aanstipt. Naast het shirt en de maatschappelijke betrokkenheid roemt hij ook de supporters. “Tegen Rangers vorig jaar bijvoorbeeld, dat maakte indruk. En ook tegen RKC, toen er voor het eerst weer publiek naar een wedstrijd mocht. En dan zie je ook beelden van vannacht, dat de rood-wit-blauwe kleuren door de stad worden gejaagd, dat is indrukwekkend.”

Daarnaast is er nog iets dat Gudde kan waarderen. "Als je kijkt naar de indeling en stand van het eerste seizoen van de eredivisie, dan zie je Ajax, Feyenoord, PSV, Sparta en Willem II. Clubs die er toen waren en nu nog steeds, zonder eigenaar. Geen Chinees, niemand uit de Emiraten en ook geen Brabantse geldbaron. Dat vind ik mooi.”

"Door het vuurwerk wist ik dat het feest begonnen was, Tilburg is maar wat trots op Willem II."

Locoburgemeester Hendrickx werd wakker van het vuurwerk afgelopen nacht. “Ik wist meteen dat het feest begonnen was. Tilburg is maar wat trots op Willem II. Met 125 jaar ben je normaal zeer hoog bejaard. Maar dat is Willem II niet, de club is springlevend. We zijn trots op hoe de club de afgelopen jaren ook weer gegroeid is.”

Niet veel later reikte ze de Tilburgse Ereprent uit, een nieuwe gemeentelijke onderscheiding. Het was sowieso een middag vol uitreikingen en cadeaus. Zo werd Peter Année benoemd tot lid van verdienste van de KNVB. Gudde noemde hem een sieraad voor de club én het Nederlandse voetbal. “Ondanks alle sterren die het voetbal heeft, het zijn juist vrijwilligers als Peter die van onschatbare waarde zijn”, zei de directeur over Année, die onder meer 35 jaar stadionspeaker was bij Willem II.

Na de uitreiking van het eerste exemplaar van het jubileumboek werd als laatste ook de expositie geopend. "Het is de beste locatie om dit te doen. En het is voor supporters, maar ook voor mensen die niet veel hebben met Willem II", zegt Bas Horsten, die de expositie in heeft gericht. Het is absoluut een bezoekje waard.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.