Fietser zwaargewond door rollende auto na botsing tegen andere wagen

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Op de kruising van de Abdijstraat met de Baliëndijk in Breda is donderdagavond een fietser zwaargewond geraakt nadat twee auto’s op elkaar botsten. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het precies met de fietser gaat.

Ron Vorstermans Geschreven door

De twee auto’s zijn rond negen uur op het kruispunt op elkaar gebotst. Een van de wagens is daarbij gaan rollen tot het voertuig op de zijkant belandde. Tijdens die rol werd per ongeluk de voorbijkomende fietser geraakt, die onder het voertuig belandde en daarbij dus zwaargewond raakte.

De kruising is rond halfelf ’s avonds nog steeds afgezet. Er is een traumahelikopter geland. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

