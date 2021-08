Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Station Eindhoven ontruimd vanwege verdachte koffer, maar blijkt loos alarm

Station Eindhoven werd donderdagnacht even ontruimd nadat aan de voorkant van het gebouw een verdachte koffer was gevonden. Reizigers en NS-medewerkers werd verzocht het station direct te verlaten via de noordkant van het gebouw.

De koffer stond tegen een pinautomaat en volgens getuigen staken er draden uit.

Explosievenexpert

Nadat het station leeg was, werden nieuwsgierige mensen door agenten op afstand gehouden.

Een explosievenexpert van de politie heeft de koffer voorzichtig opengemaakt en onderzocht. Daarin bleken opladers, kleren en een fles cola te zitten. Daarop werd de koffer door de politie meegenomen en werd het station weer vrijgegeven.

De verdachte koffer was achtergelaten bij een pinautomaat in het station in Eindhoven (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

In de koffer in Eindhoven bleken opladers, kleren en een fles cola te zitten (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.