Gewonde man gevonden in Bergen op Zoom na melding schietpartij

De omgeving van de Laan van Borgvliet in Bergen op Zoom werd afgezet (foto: Christian Traets/Q Vision). vergroot

In de Laan van Borgvliet in Bergen op Zoom is donderdagavond, na een melding van een schietpartij, een gewonde man gevonden. De schietpartij zou rond halfacht hebben plaatsgevonden in de buurt van de Antwerpsestraatweg.

Na de melding kwam de politie met man en macht naar de Laan van Borgvliet. Volgens een verslaggever van Zuidwest TV liepen agenten rond in kogelwerende vesten. Meerdere straten werden afgezet en met een politiehelikopter uit Amsterdam werd de omgeving afgezocht.

Ambulance

Het slachtoffer is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij is volgens een politiewoordvoerder niet ernstig gewond.

Agenten onderzoeken wat er precies is gebeurd in de Laan van Borgvliet in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

De politie kwam na de melding van de schietpartij met man en macht naar de Laan van Borgvliet (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.