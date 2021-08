Viaduct in Vught te laag, golfwagentje valt van vrachtwagen

Een golfwagentje is vrijdagochtend rond halfacht van een vrachtwagen gevallen op de A65 bij Vught. Het ging mis toen de truck vanuit Den Bosch onder het viaduct doorreed richting Tilburg. Het golfwagentje bleek te hoog.

De weg was na het ongeluk even helemaal afgesloten. Even later was alleen de linkerrijstrook nog dicht. Volgens omstanders is het viaduct beschadigd. Dat geldt ook voor het asfalt. Medewerkers van Rijkswaterstaat kwamen naar Vught voor een inspectie van het viaduct..