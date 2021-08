Jongen (13) met spoed naar ziekenhuis nadat hij elektrische schok krijgt

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Jongen gewond bij ongeluk in Breda: slachtoffer krijgt elektrische schok

Bij een ongeluk in een huis aan de Cimburgalaan in Breda is vrijdagochtend rond acht uur een jongen gewond geraakt. Het gaat om een ongeluk waarbij elektriciteit in het spel was. Het slachtoffer kreeg volgens een woordvoerder van de politie een schok, omdat iets in huis onder spanning stond.

Brandweerman Richard, die vrijdag met zijn collega's ook reageerde op de melding van een elektrocutie aan de Cimburglaan, vertelt op Instagram dat het gaat om een jongen van dertien 'die in de badkamer stroom had gekregen en het bewustzijn was verloren'.

De jongen is volgens hem met hartslag en ademhaling door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter op het grasveld in de buurt. De trauma-arts met het slachtoffer meegegaan naar het ziekenhuis. Naast verschillende hulpverleners kwamen medewerkers van Enexis naar de Cimburgalaan.

