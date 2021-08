Man spot gestolen boot en waarschuwt de politie, 2 arrestaties

Archieffoto. vergroot

De eigenaar van een boot die eerder in augustus was gestolen, heeft er zelf voor gezorgd dat hij zijn vaartuig weer terug heeft. De man zag dat zijn boot te koop werd aangeboden en waarschuwde de politie. Niet zonder resultaat, want donderdagavond had hij 'm weer terug.

Ook zijn gestolen trailer kreeg de man weer terug. Dat gebeurde nadat de politie donderdagavond iets voor tien uur twee verdachten aanhield in Steenbergen. Het gaat om een man en een vrouw van respectievelijk 32 en 27 jaar oud uit Dinteloord. Zij probeerden de gestolen boot te verkopen.

Het duo werd aangehouden aan de Renessestraat in Steenbergen. Het is niet duidelijk of de boot en de trailer ook daar gevonden werden. De man en de vrouw zitten nog vast voor onderzoek.

