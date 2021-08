Figuranten gezocht voor voorstelling over nieuwe wijk in Roosendaal

Impressie van de Zwaaikom in nieuwbouwwijk Stadsoevers vergroot

Theaterproductiehuis Drie Maal Plankenkoorts maakt een voorstelling over de nieuwbouwwijk Stadsoevers in Roosendaal. En jij kunt er in meespelen, want er worden nog figuranten gezocht. Het decor voor de voorstelling is een braakliggend terrein binnen Stadsoevers. Het Roosendaalse theaterproductiehuis gaat er zes keer optreden, tijdens festival Op de grens.

Het festival Op de grens is in september. Drie Maal Plankenkoorts gebruikt dan de bouwplaats van Stadsoevers in Roosendaal als podium. “Het publiek kijkt uit op de wijk in opbouw. Ze kijken door de ogen van de hoofdpersoon, een jongetje van tien jaar, naar wat de dromen zijn van de wijk en haar bewoners”, vertelt artistiek leider Ad Paantjens.

Eigenzinnig, dynamisch, creatief en bruisend

De wijk vormt het decor van de voorstelling en is daarmee een dankbaar canvas voor Drie Maal Plankenkoorts. “Toen wij voor het eerst van Stadsoevers hoorden, kwamen er allerlei prachtige termen voorbij van wat deze wijk moet worden: eigenzinnig, dynamisch, creatief en bruisend. Dat terwijl er natuurlijk alleen stenen zijn gepland: je gaat gebóuwen neerzetten!”

Volgens Paantjens zijn het vooral de toekomstige bewoners die samen deze termen waar moeten gaan maken. Een interessant gegeven om mee te werken in een voorstelling. “Wat maakt een wijk nou tot een bruisende wijk en een andere wijk niet?”

Om daar antwoord op te krijgen, spreekt het theaterproductiehuis ook met een aantal (toekomstige) inwoners. Jorg van den Kieboom werkt hun verhalen uit en ze krijgen een plekje in de voorstelling. Zo werd verteld dat de wijk een mooie doorsnede moet worden van de samenleving. Dat komt ook terug in de voorstelling, waarvoor Drie Maal Plankenkorts nog diverse figuranten zoekt. “Van jong tot oud. Hoe meer verschillen, hoe beter”, benadrukt de artistiek leider. “Zij zijn als toekomstige bewoners onderdeel van alle verhalen die er tot leven komen.”

Theater over echte mensen

Acteerervaring is niet nodig. Want alle tekst wordt van tevoren opgenomen, waardoor je geen scripts uit het hoofd hoeft te leren. Het publiek luistert namelijk met een koptelefoon naar het verhaal. “Dat draagt bij aan de intimiteit van het verhaal. Daardoor blijf je dicht bij je eigen fantasie,” legt Paantjens uit.

Voor het theatergezelschap is het een nieuwe manier om een voorstelling te maken, maar 'we vinden dat theater over echte mensen moet gaan en moet bijdragen aan de samenleving. Op deze manier laten we het publiek kijken naar de wereld om hen heen'.

Drie Maal Plankenkoorts wil dit dicht bij het publiek houden. Daarom dacht het productiehuis na over welke Roosendaalse verhalen ze gaan vertellen tijdens festival Op de grens. “Zo kwamen we uit bij Stadsoevers. We hebben hele oude wijken hier in Roosendaal, zoals Kalsdonk en Kroeven, met ieder hun eigen geschiedenis. De geschiedenis van deze wijk schrijven wij zelf, omdat het een wijk in ontwikkeling is. Daar geven we samen vorm aan.”

Figurantenrol

Wil jij als figurant vorm geven aan de voorstelling Stadsoevers van Drie Maal Plankenkoorts? Stuur dan een kort voorstelfilmpje naar [email protected]. Belangrijk is dat je beschikbaar bent in het repetitieweekend van zaterdag 4 en zondag 5 september en tijdens festival Op de grens, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 september.

