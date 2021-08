Leerlingen zomerschool Curio verruilen vakantie voor schoolbanken

Veel jongeren genieten al een aantal weken van de zomer. De leerlingen van de Internationale Schakelklas van Curio in Bergen op Zoom lijken daar niet aan te denken. De ruim vijftig scholieren, afkomstig uit Eritrea, Syrië, Zuid-Afrika, China, Polen, Bulgarije en Italië, hebben hun vakantie ingeruild voor een bezoekje aan de schoolbanken. “Ik wil de Nederlandse taal beter begrijpen en andere dingen leren, zoals rekenen.”

Mariska van Vooren, lerares van de Internationale Schakelklas, denkt dat de zomerschool niet alleen educatief is. Volgens haar is het ook een manier om eenzaamheid onder leerlingen te voorkomen. “De meeste leerlingen gaan niet op vakantie en zitten dan zes weken thuis op hun kamer, een beetje te gamen of op hun telefoon te spelen. Ik denk echt dat het sociaal isolement, waar ze anders in zouden zitten, door de zomerschool wordt doorbroken. De noodzaak om dit te organiseren is dus hoog.”