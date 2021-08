70 vallende sterren per uur, zo zag de meteorenregen er boven Brabant uit

Ook bij Someren waren er vallende sterren te zien. (Foto: ANP) vergroot

De Perseïdenregen zorgde afgelopen nacht voor mooie plaatjes in Brabant. Op verschillende plaatsen in onze provincie was er een heldere hemel en waren de vallende sterren goed te zien. Op andere plaatsen was het dan juist weer bewolkt en viel er minder te genieten.

Paul Ruiter Geschreven door

Op het hoogtepunt, rond halfvier in de nacht, waren er op sommige plekken wel zo'n zeventig sterren per uur te zien. De Perseïden is een van de beste meteorenzwermen van het jaar, waar sterrenkijkers en andere liefhebbers met liefde hun wekker voor zetten.

Zo ook bij de Jan Paagman Sterrenwacht in Asten, waar 130 mensen buiten in een open veld naar de meteorenregen keken. "Een heerlijke avond", laat voorzitter Matt Verhaegh na een kort nachtje weten.

De omstandigheden waren goed: "Het was stikdonker en mooi helder met weinig maanlicht. Boven verwachting, want eerder op de avond was het best bewolkt en om acht uur kwam er nog een klein buitje over."

Ook bij Mierlo was de meteorenzwem goed te zien. (Foto: ANP) vergroot



Van tevoren was er uitleg over de Perseïdenregen, daarna werd er tot een uur of één naar de hemel gekeken. "Rond twee uur zag je dat de intensiteit in vallende sterren ietsje toenam, maar het is niet zo dat er dan rond drie uur echt een maximum is", legt Verhaegh uit. " Een ster per minuut, zoals soms wordt voorspeld, dat haal je nooit."

"Venus, Jupiter en Saturnus waren goed helder te zien."

"Toch hebben we een paar hele mooie gezien. Echt helder en met een mooie, lange streep. Bovendien waren Venus, Jupiter en Saturnus ook goed helder waar te nemen."

Nog nooit trok de sterrenwacht zoveel sterrenkijkers, zegt Verhaegh. "Dat heeft er denk ik ook wel mee te maken dat veel mensen voor hun vakantie in Nederland zijn gebleven."

Spectaculaire taferelen boven Asten dus, maar niet overal in de provincie was de sterrenregen goed te zien. Zo trok het in Deurne op het moment suprême dicht.

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Ook in de rest van Nederland was het op veel plaatsen genieten geblazen voor wie nog wakker was. Onder meer in het Drentse Ruinen leverde de Perseïdenregen een prachtig plaatje op.

Foto: ANP vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.