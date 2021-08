Ongeluk op de A73, snelweg richting Nijmegen even dicht bij Haps

Beeld: twitter @ANWBverkeer vergroot

De snelweg A73 richting Nijmegen is vrijdag aan het eind van de ochtend even dicht geweest tussen Haps en Malden. Dit na een ongeluk bij Malden in Gelderland. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Verkeer moest rond twaalf uur rekening houden met ruim een halfuur vertraging. Rond halféén was de weg weer vrij.

Sandra Kagie Geschreven door

Er stond op dat moment nog wel een file van enkele kilometers.

Verkeer richting Nijmegen werd geadviseerd om te rijden vanaf Venlo via Eindhoven en Oss over de A67, A2 en de A50. Na halféén was dat niet meer nodig.

