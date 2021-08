Roxanne is een van de sterren van RTL-hit B&B Vol Liefde: 'Blijft toch gek'

Of er inmiddels ook een man in Roxannes B&B woont, is nog even de vraag. (Foto: Maarten Elst) vergroot

Dat het vinden van de ware liefde niet altijd even makkelijk is, weet B&B-eigenaresse Roxanne Filion (32) maar al te goed. De Roosendaalse is al een aantal weken te zien in het populaire RTL-programma B&B Vol Liefde. “Ik ging me écht niet opgeven.”

In B&B Vol Liefde volgt Art Rooijakkers – wiens eigen relatie deze week op de klippen liep - zes vrijgezelle bed and breakfast-eigenaren in hun zoektocht naar de liefde. Zij ontvangen allemaal vier potentiële matches. Zo ook Roxanne. Al was dat niet vanzelfsprekend, vertelt ze aan ZuidWest TV. “Vrienden stuurden de hele tijd berichtjes dat ik mee moest doen. Echt niet, zei ik. Tot een goede vriendin vroeg of zij me dan alsjeblieft op mocht geven. Nou vooruit, waarom ook niet?”

"En ik heb ook niks met datingapps. Dan komt de zoveelste foto van een man met een vis voorbij.”

Want het is de laatste jaren rustig op het gebied van de liefde. “Als ondernemer ben je altijd druk en maak je niet gauw tijd om te daten. En ik heb ook niks met datingapps. Dan komt de zoveelste foto van een man met een vis voorbij.”

Het programma moest daar eens verandering in brengen. Afgelopen mei volgde een cameraploeg drie weken lang alles wat Roxanne en haar vier mannelijke gasten deden op de voet. Nu de uitzendingen al een aantal weken op de buis zijn, begint ze er langzaam aan te wennen. “Al blijft het gek om jezelf op tv te zien. Dan denk ik: oh jee, wat doe ik nu? Of ik zie een gek haarsprietje. Maar anderen valt dat vaak niet eens op, joh.”

Wel vond Roxanne het spannend hoe mensen zouden reageren op haar deelname. “Ik heb er heel erg op gelet dat ik mensen in hun waarde laat. Dat ik niet te veel oordeel over anderen. Je loopt altijd het risico dat dingen op tv anders overkomen dan het daadwerkelijk gebeurd is. Ik ben blij met hoe dat uiteindelijk is uitgepakt.”

"Je leert iemand echt kennen in plaats van even een drankje doen en wat oppervlakkige vragen.”

De komende twee weken is B&B Vol Liefde nog te zien, maar voor Roxanne is het nu al een onvergetelijke ervaring. “Het was een avontuur dat ik niet had willen missen. Ik vond het ook wel leuk om op zo’n totaal andere manier te daten. Je leert iemand echt kennen in plaats van even een drankje doen en wat oppervlakkige vragen.”

Of Roxanne de liefde heeft gevonden? “Daar mag ik natuurlijk niks over zeggen”, lacht ze.

