Buurtbewoners Oss boos om tijdelijke woningen voor hun deur

In de Osse wijk De Ruwaard komen 72 flexwoningen voor zogenoemde 'spoedzoekers'. De buurt ziet dat niet zitten.

Kant-en-klare woningen die tijdelijk worden geplaatst om zogenoemde 'spoedzoekers' tijdelijk van woonruimte te voorzien. De gemeente Oss wil samen met BrabantWonen 240 van deze prefab woningen plaatsen. 72 daarvan staan gepland op het voormalige voetbalveld in de Ruwaard. Tot groot ongenoegen van de omwonenden. "Wij gaan strijdbaar ten onder als het moet."

Ook in Oss is de vraag naar woningen groter dan het aanbod. Er staan grote woningprojecten op de rol, maar om de ergste nood snel te ledigen, moeten er snel woningen beschikbaar komen. De flexwoningen die de gemeente wil plaatsen, zijn dan ook bedoeld om maximaal twee jaar in te wonen. De huizen blijven vijftien jaar staan. Juist het doel van snelle doorstroom maakt de buurtbewoners ongelukkig.

"Dat wordt een rotzooi met feestjes tot middernacht."

"We wonen hier in een heel hechte wijk", zegt Marloes. Iedereen kent elkaar en we letten op elkaars kinderen. Als mensen hier maximaal twee jaar mogen wonen, is er van integratie in de wijk natuurlijk geen sprake." Buurtbewoner Douwe valt haar bij. "Als mensen maar twee jaar op een huisje hoeven passen, dan doen ze er natuurlijk niks aan. Dat wordt een rotzooi met feestjes tot midden in de nacht."

Ze zijn wezen kijken in Den Bosch, waar ook flexwoningen staan. "Drie hoog", zegt Douwe. Het is er rommelig. Winkelwagentjes van de plaatselijke supermarkt staan aan de zijkant van het complex 'geparkeerd'. Iets dat ze in deze wijk willen voorkomen. Joep woont in de straat achter het voormalig voetbalveld en zegt dat dat zijn grootste zorg is. "Dat het echt een zooitje wordt in de wijk."

De angst voor de verstoring van de rust in de wijk komt door de gebrekkige communicatie, zeggen de omwonenden. In een brief heeft de gemeente aangegeven dat de woningen bedoeld zijn voor één- en tweepersoons huishoudens. Mensen die te kort staan ingeschreven om in aanmerking te komen voor een woning via een andere route. Denk aan mensen met relatieproblemen, die uit het buitenland komen, of jongeren die uit huis willen.

"Geen idee wat er straks allemaal in de bosjes ligt."

De huizen zijn juist niet bedoeld voor statushouders, mensen met jonge kinderen en personen met psychische problemen. Maar daar durven de buurtbewoners niet op te vertrouwen. Eef maakt zich zorgen om zijn kleinkinderen. "We weten niet wie er komt te wonen. Geen idee wat er straks allemaal in de bosjes ligt aan spul. Mijn kleinkinderen rapen alles op, steken het misschien wel in hun mond."

Los van de toekomstige bewoners zijn er ook veel zorgen over de verkeersstromen. Het oude voetbalveld wordt nu nog omsloten door wandelpaden, maar die zullen plaatsmaken voor een ontsluitingsweg.

"De wijk is nu heerlijk rustig. Op dit stuk rijden er praktisch geen auto's of ander verkeer. Dat gaat straks veranderen en levert dus een gevaarlijke situatie op. Om over de parkeerdruk nog maar te zwijgen", zegt Marloes. "Je kunt maar op één manier hier de wijk uit. Dat betekent dat al het verkeer door onze straten moet rijden."

"We willen meedenken hoe het anders kan."

Het steekt de bewoners van de wijk Ruwaard dat er zo slecht wordt gecommuniceerd door de gemeente. Een brief die vlak voor de zomer op de mat valt, is daar debet aan. "Veel mensen zijn of gaan nog op vakantie. Dat de gemeente dit in september dan gewoon even wil afkaarten voelt niet goed", zegt Marloes.

"We willen de flexwoningen natuurlijk liever niet, maar we willen vooral ook meedenken of het niet ánders kan. Minder bijvoorbeeld. En in elk geval met harde afspraken. Want veel vertrouwen hebben we er niet in."

De plannen voor de flexwoningen worden op 23 september besproken in de gemeenteraad. Op 8 en 15 september zijn er nog informatieavonden voor omwonenden. Volgens de planning van de gemeente moeten de flexwoningen er begin volgend jaar staan.

