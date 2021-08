PSV-coach Schmidt is blij voor Dumfries: ik gun hem deze transfer

Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

PSV-trainer Roger Schmidt is blij dat Denzel Dumfries zijn transfer naar Internazionale te pakken heeft. "Het was een wens van hem om daar heen te gaan. Inter is een grote club die in de Champions League speelt. Denzel heeft veel voor PSV betekend. Ik ben blij voor hem en wens hem het beste", aldus Schmidt, vrijdag in zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd, zaterdag tegen Heracles Almelo.

Eerder vertrokken Donyell Malen en Pablo Rosario bij PSV, dat zich zelf versterkte met doelman Joël Drommel en verdedigers Ramalho en Philipp Mwene. PSV is nog niet klaar op de transfermarkt, maakte Schmidt duidelijk.

"We hebben nog drie weken om spelers te halen."

"We moeten onze selectie versterken als we onze doelen willen halen. Zeker als we de Champions League of de Europa League ingaan en voor de titel willen spelen. Dan heb je meer spelers van topniveau nodig. Daar werken we aan", aldus de trainer."

De Eindhovenaren kijken dus nog rond. "We hebben nog drie weken om spelers te halen. Intern weten we wat we nodig hebben en voor welke opties en transfers we willen gaan."

LEES OOK: Van Gaal neemt Van Dijk op in voorlopige selectie Oranje maar Dumfries niet

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.