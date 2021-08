Vermiste Maria (17) uit Vught weer terecht

Foto: Ann H. via Pexels. vergroot

De 17-jarige Maria uit Vught die sinds zaterdag 31 juli werd vermist, is terecht. Het meisje is in goede gezondheid gevonden in Rotterdam. Ze liep die 31e juli weg uit een gesloten instelling in Vught.

De moeder van het meisje meldde op Facebook dat haar dochter is gevonden. In het bericht bedankt ze iedereen voor 'het zoeken en uitzien' naar Maria.

"Omdat we de laatste dagen overspoeld werden door vele berichten willen we u vragen om ons tijdelijk de rust te gunnen, zodat wij ons op ons gezin kunnen focussen", schrijft ze verder.

