Overvaller loopt tegen de lamp doordat hij in auto slachtoffer rijdt

Een verdachte van een overval op een huis in Bladel is opgepakt toen hij rondreed in de auto van het slachtoffer. De 30-jarige verdachte uit België werd door de politie in zijn thuisland gesnapt. Hij wordt vrijdag bij de grens overgeleverd aan de recherche in Eindhoven.

Twee mannen drongen in de nacht van 12 juli het huis aan de Albrecht Rodenbachplein in Bladel binnen, waarna ze de bewoner bedreigden en mishandelden. Ze namen de auto, geld, sigaretten en een horloge van het slachtoffer mee. De man waarschuwde daarna zelf de politie.

De Belgische politie kreeg een melding door het automatische kentekensysteem, waar de auto van het slachtoffer in was gezet na de overval. Als zo’n kenteken wordt gespot, krijgt de politie een seintje. De verdachte kon daardoor worden opgepakt.

De tweede verdachte wordt nog gezocht, meldt de politie.

