Claire slaagt op vrijdag de 13e en is nu de jongste bestuurder

Claire Ausems uit Rijen is sinds vrijdag de jongste Brabantse die (onder begeleiding) mag autorijden. Ze slaagde op haar 17e verjaardag voor haar rijbewijs. En dat ook nog eens op vrijdag de 13e. "Voor mij is het een geluksdag!"

"Het was wel extra spannend omdat het ook nog mijn verjaardag was, maar we durfden het wel aan. Ik wilde zo snel mogelijk mijn rijbewijs hebben en het lessen ging zo goed dat we er op mijn 17e verjaardag voor gingen", vertelt ze.

Het feest kan niet op in huize Ausems

Op vrijdag de 13e maakte Claire ook nog eens een perfécte rit. "De examinator zei dat hij er niks op aan te merken had. Veel mensen vinden het een ongeluksdag maar voor mij is het een geluksdag. Ik ben ook op een vrijdag de 13e geboren." Om het nog allemaal iets toevalliger te maken is Claire's vader ook nog eens op dezelfde dag jarig. Het feest kan niet op in huize Ausems.

Na het slagen ging ze meteen naar het gemeentehuis om het rijbewijs aan te vragen. Vrijdagmiddag vertrok ze met haar ouders met de camper op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Helaas mag ze nog niet achter het stuur kruipen. "Als we terug zijn van vakantie kan ik mijn rijbewijs ophalen."

Jongste Brabander die in de auto mag stappen

Claire is daarmee officieel de jongste Brabander die over een paar weken in de auto mag stappen. "Zo leuk! Daar had ik helemaal niet over nagedacht", zegt ze. Wel mag ze het komende jaar alleen onder begeleiding van een van haar ouders autorijden. "Op mijn 18e verjaardag heb ik dan automatisch een gewoon rijbewijs."

Voor trotse rijinstructeur Ton Rosenberg uit Tilburg is het ook een primeur: "Tot nu toe was de jongst geslaagde bij mij 17 jaar en 2 dagen oud dus dit is een record." Natuurlijk is Claire niet de enige tiener die op zijn of haar zeventiende verjaardag het rijbewijs heeft gehaald. Ze is op dit moment de jongste die het rijbewijs heeft.

