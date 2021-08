NAC geeft voorsprong weg en speelt gelijk tegen Telstar

Woede bij doelman Nick Olij na een tegentreffer (Foto: OrangePictures) vergroot

NAC heeft de tweede competitiewedstrijd tegen Telstar niet winnend af weten te sluiten. Ondanks een 2-0 voorsprong speelden de Bredanaars met 2-2 gelijk. De remise bezorgde de 10.000 supporters een koude douche.

Eindelijk mochten ze weer naar het stadion om hun club te steunen. Spijt van hun komst kregen de fans niet, althans zeker in de eerste helft. NAC nam vanaf de eerste minuut het heft in handen en liet bij vlagen goed voetbal zien. Ondanks dat in het eerste kwartier er nog geen echte kansen waren te noteren, domineerde NAC de wedstrijd.

Na ongeveer 20 minuten kwam de ploeg van trainer Edwin de Graaf dan ook verdiend op voorsprong. Een prachtige counter via DJ Buffonge, Odysseus Velanas, Ralf Seuntjens en Pjotr Kestens werd door laatstgenoemde verzilverd tot doelpunt.

Ralf Seuntjens waardevol voor team

Waar Maurice Steijn in Breda verguisd werd vanwege het verdedigende voetbal van afgelopen seizoen, moeten de credits naar de oud-trainer voor het aantrekken van Ralf Seuntjens. De aanvaller neemt de jonge ploeg bij de hand en liet vrijdagavond zien meer dan van waarde te zijn voor de Bredanaars.

Ook bij de 2-0 had de routinier een groot aandeel. Een lange bal van Olij werd panklaar gelegd voor Velanas. De middenvelder zocht de combinatie met Seuntjens die op zijn beurt de Griek richting het doel van Telstar stuurde. Oog in oog met de keeper twijfelde Velanas niet: 2-0.

Ondanks zijn grote waarde in de wedstrijd was Ralf Seuntjens niet tevreden over zijn optreden: "Ik moet die 3-0 maken:

Verval na goede eerste helft

In de vorige wedstrijd, tegen VVV-Venlo, wist NAC de eerste 25 minuten goed te voetballen maar was daarna het verval erg groot. Tegen Telstar hield de thuisploeg het drie kwartier vol, maar na de rust was ze het even kwijt. Telstar kreeg de kans wat terug te doen. Een kopbal van dichtbij werd gekeerd door Olij, waarna een minuut later spits Glynor Plet meer tijd nodig had dan hij zelf dacht en een kans verprutste.

De 2-1 na 75 minuten voetballen viel uiteindelijk niet onverwacht. Een voorzet vanaf de linkerkant werd binnengeschoten door de vrijstaande Gyliano Van Velzen. Met het inbrengen van alleen maar jonge jongens werd het niveau van de thuisploeg niet bepaald beter.

In de tweede helft was het spel van NAC geen schim van wat het in de eerste helft liet zien. Het drama werd compleet toen drie minuten voor tijd Van Velzen ook de gelijkmaker verzorgde. NAC kreeg daarna nog twee grote kansen om alsnog drie punten te pakken, maar het zat de Bredanaars in de afronding niet mee. NAC wacht na het gelijkspel tegen VVV nog altijd op de eerste driepunter deze competitie. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen De Graafschap.

