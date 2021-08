Drie mannen beroven taxichauffeur van sieraden

Archieffoto. vergroot

Een taxichauffeur is vrijdagavond laat beroofd van een aantal sieraden. Toen hij de drie klanten uit liet stappen aan de Bernhardlaan in Etten-Leur, beroofden ze hem van een aantal sieraden. Niet veel later wist de politie het drietal aan te houden.

Fabian Eijkhout Geschreven door

De taxichauffeur bracht drie mannen (17, 21 en 24 jaar) vanuit België naar Etten-Leur. Nadat ze hem om 23.45 uur beroofden van een aantal sieraden belde hij de politie. Tijdens het rijden van een rondje in de buurt zag de politie al snel een drietal lopen dat voldeed aan het signalement.

De drie mannen werden aangehouden op verdenking van diefstal met geweld. Toen ze op het politiebureau gefouilleerd werden kwamen de sieraden meteen op tafel te liggen.

