Man van 19 uit Den Bosch overleden na zware crash op A2

Een 19-jarige man uit Den Bosch is overleden na een ongeluk op de A2 bij Zaltbommel. Dat ongeluk gebeurde vrijdagavond rond halfacht.

In de auto zat ook een 27-jarige man uit Den Bosch. Ze werden beiden naar het ziekenhuis gebracht, waar de 19-jarige man later is overleden. Dat heeft de politie in Gelderland zaterdagochtend bekendgemaakt.