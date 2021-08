Arrestatieteam ingezet na melding over wapens, huis vol rook

Foto: SQ Vision. vergroot

Een arrestatieteam is zaterdagochtend ingezet na een melding over vuurwapens aan de Bilderdijkstraat in Den Bosch. Ook de brandweer werd opgetrommeld, omdat bij aankomst van de politie rook uit het huis kwam.

De voordeur werd open gebeukt, maar het arrestatieteam kon niet naar binnen vanwege de rook. De voorruit van de woning werd ingeslagen om het kleine brandje te blussen. Het vuur was snel geblust. In het huis bleek niemand aanwezig. Buurtbewoners moesten tijdelijk hun huis uit en de straat was korte tijd afgesloten.

De melding over de vuurwapens en de brand worden onderzocht.

