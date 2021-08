Voorbijganger redt man die van viaduct wil springen

Een man heeft vrijdag in Eindhoven kunnen voorkomen dat een man zelfmoord pleegde. De man wilde van een viaduct boven de N2 springen, maar de voorbijganger kon de man op tijd wegtrekken. De politie heeft een bloemetje gebracht naar de redder.

Toen de politie bij het viaduct aankwam, was de voorbijganger al met de man in gesprek. Hij was op dat moment al over de reling geklommen. “Op enig moment kon hij de man vastpakken, waarna collega's hem konden helpen. De man is uiteindelijk met veel moeite in veiligheid gebracht”, laat de politie in een bericht op Facebook weten.