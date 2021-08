Automobilist geeft na stopteken gas bij en rijdt in op BOA

Archieffoto vergroot

Een automobilist is vrijdagavond in Diessen opzettelijk ingereden op een buitengewoon opsporingsambtenaar. De BOA wilde de bestuurder laten stoppen omdat er het vermoeden was van wildstroperij. De bestuurder gaf echter gas bij en is weggereden. Er is nog niemand aangehouden.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Rond negen uur 's avonds zag de BOA een auto rijden op de Ansbaldweg. Die auto stopte vervolgens bij een weiland, waar enkele honden losgelaten werden. Volgens de politie werden de honden vrijgelaten om op wild te jagen, waardoor de eigenaar zich schuldig maakte aan wildstroperij. De BOA reed naar de auto om de inzittenden aan te houden.

Nadat de BOA zijn auto geparkeerd had en de auto van de verdachte zijn kant op kwam rijden gaf hij een duidelijk stopteken. In plaats van te stoppen ging de verdachte juist harder rijden. Hij raakte de auto van de BOA, om daarna langs de auto af door een tuin in de richting van Middelbeers te rijden. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.