Man (48) uit Cuijk overleden na schietpartij in Gelderland

Foto: Roland Heitink. vergroot

Een 48-jarige man uit Cuijk is overleden na een schietpartij in Huissen (Gelderland). Het schietincident was vrijdagavond, de man overleed ’s nachts in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Bij de schietpartij in een woonwijk van het Gelderse dorp raakten twee mannen gewond. Op straat werd één lichtgewonde (61) uit Wijchen gevonden door de politie, in een huis werd de zwaargewonde man uit Cuijk aangetroffen.

Foto: Roland Heitink. vergroot

Schutter op het dak

Na de schietpartij verschanste de vermoedelijke schutter zich op het dak van een appartementengebouw. Hij had enkele vuurwapens bij zich en dreigde zichzelf wat aan te doen. Buurtbewoners werden op veilige afstand gehouden, terwijl agenten het gebouw omsingelden.

De man kwam uiteindelijk zelf naar beneden, nadat door de politie op hem was ingepraat. Hij is gearresteerd en zit vast.

Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en wat de relatie is tussen de verdachte en de slachtoffers.

Foto: Roland Heitink. vergroot

Foto: Roland Heitink. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.