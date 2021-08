Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Het bloemencorso Zundert gaat opnieuw niet door, dit zijn de reacties

Door verlenging van de coronamaatregelen kan het bloemencorso in Zundert voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. In het corsodorp is er na de persconferentie van vrijdag de 13e, begrip, berusting en teleurstelling over dat besluit. "Heel teleurgesteld", aldus voorzitter Jos Jochems. Samen met de gemeente Zundert werkt het bloemencorso aan een alternatief. Als alternatief zullen de praalwagens, waaraan nog volop wordt gebouwd, tentoon worden gesteld op een terrein. Bezoekers kunnen dan corona-veilig én op anderhalve meter afstand de wagens toch bekijken.

Rob Bartol

In het corsocentrum in Zundert is het zaterdagmorgen druk, heel druk. Het gesprek van de dag in het centrum is natuurlijk de persconferentie van vrijdag de 13e. Voorzitter Jos Jochems heeft de eerste reacties binnen van de buurtschappen. “Ik had net een buurtschap aan de lijn en het werd heel stil in de tent toen het besluit bekend werd gemaakt. Maar ook het geluid, dat ze de schouders eronder willen zetten om toch iets neer te zetten met de mogelijkheden die er wel zijn.”

“We doen daar niet aan mee, er is een besluit genomen en ik geef alleen maar een reactie op de gevolgen voor ons."

Wat Jochems niet wil én met hem de volledige corsogemeenschap is gaan jengelen waarom de stadions wel goed gevuld mogen zijn en de Formule 1, weliswaar aangepast, ook door kan gaan. “We doen daar niet aan mee, er is een besluit genomen en ik geef alleen maar een reactie op de gevolgen voor ons. Het gaat hier om Zundert en om het Zundertse corso.”

De corso organisatie had op voorhand al vier scenario’s uitgewerkt. “Het meest slechtste scenario is het nu geworden”, aldus Jochems, die zegt niet boos te zijn op iets of iemand. “Ik ben eigenlijk alleen maar trots op de vrijwilligers die al die scenario’s voorbereid hebben. Dat heeft alleen heel veel tijd gekost en heel veel werk wordt nu teniet gedaan.”

"We schrijven rode cijfers, we hopen aanspraak te maken op een financiële regeling."

“Mensen die in de voorverkoop al tribunekaarten hadden gekocht kunnen contact met ons opnemen en krijgen hun geld terug” aldus Jochems. “De bouwers van de vele tribunes in Zundert krijgen vandaag (zaterdag) nog bericht van ons dat het niet door kan gaan. Ook zij hebben de persconferentie gezien”, aldus de voorzitter. Financiële gevolgen heeft het niet doorgaan van het corso ook. "We schrijven rode cijfers, we hopen aanspraak te maken op een financiële regeling."

Het bloemencorso en de gemeente Zundert gaan maandag rond de tafel om scenario vier verder uit te werken. Het scenario dat alle wagens worden tentoongesteld op een terrein in Zundert. “Dinsdag hebben we dan nog een bijeenkomst met de Raad van Buurtschappen, daarna komt er meer duidelijkheid hoe we invulling gaan geven aan scenario vier. Hét scenario dat we niet hadden gewild."

