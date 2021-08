RKC stunt en pakt volle buit tegen AZ

Michiel Kramer schiet de 1-0 tegen de touwen vergroot

RKC heeft in de eerste wedstrijd van het seizoen gelijk gezorgd voor een stunt. In het eigen Mandemakers Stadion waren de Waalwijkers met 1-0 te sterk voor AZ. Michiel Kramer zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Yannick Wezenbeek

In een open wedstrijd had AZ het betere van het spel, maar RKC weerde zich kranig en kreeg een paar kleine kansjes. Toch was het voor de bijna vierduizend supporters twee keer schrikken in de openingsfase. Tot twee keer toe werd een goal van AZ afgekeurd vanwege buitenspel.

Vooral bij de tweede afgekeurde goal kon doelman Joel Pereira opgelucht ademhalen. De RKC-goalie, die dit seizoen de voorkeur krijgt boven Etienne Vaessen, ging onder de bal door waardoor de buitenspel staande Dani de Wit vrije doortocht had naar het doel. De Portugese doelman liet in de eerste helft een onzekere indruk achter. Bij een vrije trap had de keeper ook al moeite met een stuit en verwerkte hij de bal ternauwernood nog tot corner.

Goalgetter Kramer

Ondanks dat AZ tot de betere kansen kwam was het RKC dat vlak voor rust op voorsprong kwam. Waar vorig jaar door menig supporter werd gevloekt over het feit dat RKC geen echte goalgetter in het elftal heeft, lijkt de clubleiding nu wel beet te hebben.

Michiel Kramer liet voor de tweede week op rij zien waarvoor hij gehaald is. De spits raakte zowel in de oefenwedstrijd tegen Lommel als tegen AZ amper de bal aan, maar stond wel één keer op de juiste plek. Dit keer was het Juriën Gaari die op de achterlijn een voorzet gaf richting de penaltystip. Vanaf die plek was het voor Kramer een koud kunstje om de bal achter de keeper te schieten.

RKC onder druk

De tweede helft voerde AZ de druk op en drukte het de thuisploeg terug in de eigen zestien. De in de eerste helft onzekere Pereira voorkwam met een goede redding de gelijkmaker van Zakaria Aboukhlal en Ahmed Touba blokte met een uitstekende sliding een op zeker lijkende goal van wederom Aboukhlal.

RKC switchte twintig minuten voor tijd van systeem. Met het inbrengen van Shawn Adewoye kwam er een extra slot op de deur en gingen de Waalwijkers met vijf verdedigers spelen. Het bleek een gouden zet want met vijf verdedigers kwam de thuisploeg amper in de problemen en trok het de 1-0 voorsprong over de streep.

De overwinning van RKC mag een ware stunt genoemd worden. AZ, de nummer drie van het afgelopen seizoen, verloor dan wel een aantal sterkhouders maar wordt nog altijd gezien als topclub in Nederland.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar de Waalwijkers lieten zien dit seizoen niet de gedoodverfde degradatiekandidaat te zijn. Het heeft de wil te voetballen maar kan ook een wedstrijd doodmaken. Voorwaarde dat het een rustig seizoen wordt voor de thuisploeg is wel dat het centrale duo blijft. Ahmed Touba en Melle Meulensteen lieten vandaag weer zien onmisbaar te zijn. Aangezien de transferwindow nog loopt tot 1 september zal menig supporter vol zenuwen de transferperikelen volgen.

