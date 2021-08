Gewonde bij botsing tussen twee auto's, slachtoffer naar ziekenhuis

Bij een botsing van twee auto's tussen Haarsteeg en Vlijmen is zaterdagavond iemand gewond geraakt. Dat gebeurde op de kruising van de Tuinbouwweg en de Mommersteeg. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Op het kruispunt botsten twee auto's door onbekende oorzaak tegen elkaar. Een van de auto's is een lesauto, het is onbekend of er op het moment van de botsing iemand autorijles had.