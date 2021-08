Amazone en paard belanden in greppel, brandweer trekt paard uit droge sloot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Een amazone is zaterdagavond rond halfacht met haar paard ten val gekomen en is in een droge greppel naast de weg beland. De amazone lag gedeeltelijk bekneld onder het paard, maar kon zich snel bevrijden. Waarna ze de hulpdiensten waarschuwde.

Amazone en paard reden op de Zandstraat in het buitengebied van Berkel-Enschot toen het paard plotseling struikelde in de greppel terechtkwam. Brandweerlieden haalden het paard uit de greppel. Zowel amazone als het paard kwam er zonder kleerscheuren vanaf. De amazone is samen met haar paard teruggelopen naar de stal.

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision. vergroot

